В Черновцах мужчина в суде угрожает взорвать гранату: все подробности

На месте работают сотрудники полиции

В городе Черновцы сегодня произошел необычный инцидент. Мужчина грозился взорвать гранату в здании апелляционного суда. В сети появились первые подробности происшествия.

По предварительной информации, мужчина явился в здание суда с гранатой и пообещал себя взорвать после того, как его сыну вынесли наказание в этом суде в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Инсайдер UA.

Официальной информации относительно инцидента пока нет. На месте работают сотрудники полиции, Нацгвардии Украины и работники скорой медицинской помощи. На данный момент улица Эминеску, где находится здание суда, перекрыта.

Отмечается также, что из школы, которая находится неподалеку, детей уже эвакуировали в подвал. Из-за угрозы взрыва никого не выпускают.

Позже советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что после переговоров с полицией мужчина сдался. Специалисты обезвредили гранату.

"Несогласный с решением инстанции по поводу своего сына, приговоренного к 5 годам тюрьмы за неповиновение действиям военного руководителя, отец угрожал взорвать себя", — отметил Геращенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце февраля текущего года в киевском метро разгуливал мужчина с гранатой "Ф-1" с запалом, которая находилась у него в кармане. На незнакомца обратили внимание сотрудники полиции из-за его подозрительного поведения.