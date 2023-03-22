Смерть на детской площадке: в Киеве от взрыва гранаты погиб молодой мужчина (фото)
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Погибшему было всего 29 лет
Киевщина продолжает страдать из-за войны во всех ее проявлениях. После ночной атаки "шахедов" на область еще один взрыв прогремел утром в Подольском районе столицы. Как выяснилось позже, его причиной стала детонация гранаты. В результате инцидента погиб 29-летний мужчина.
Подробности сообщили в пресс-службе полиции Киева. Правоохранители отметили, что взрывоопасный предмет сорвался прямо в руках погибшего. Был ли взрыв продуманным самоубийством, произошла ли досадная случайность, выяснит следствие.
Пока известно, что взрыв прогремел в Апрельском переулке возле жилых домов. На снимках с места происшествия ясно видно, что детонация снаряда произошла рядом с детской площадкой — к счастью, малышей и их сопровождающих здесь не было. 29-летний мужчина, в руках которого и взорвалась граната, от полученных травм погиб на месте. Приехавшим на вызов медикам осталось лишь констатировать смерть.
Полицейские начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "Самоубийство" — согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что взрывы этой ночью раздавались также и в Ржищеве Киевской области. К сожалению, из-за прицельного попадания вражеских БПЛА было разрушено несколько зданий местного общежития, погибли и ранены.