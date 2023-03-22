Смерть на детской площадке: в Киеве от взрыва гранаты погиб молодой мужчина (фото)

Погибшему было всего 29 лет

Киевщина продолжает страдать из-за войны во всех ее проявлениях. После ночной атаки "шахедов" на область еще один взрыв прогремел утром в Подольском районе столицы. Как выяснилось позже, его причиной стала детонация гранаты. В результате инцидента погиб 29-летний мужчина.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Киева. Правоохранители отметили, что взрывоопасный предмет сорвался прямо в руках погибшего. Был ли взрыв продуманным самоубийством, произошла ли досадная случайность, выяснит следствие.

Пока известно, что взрыв прогремел в Апрельском переулке возле жилых домов. На снимках с места происшествия ясно видно, что детонация снаряда произошла рядом с детской площадкой — к счастью, малышей и их сопровождающих здесь не было. 29-летний мужчина, в руках которого и взорвалась граната, от полученных травм погиб на месте. Приехавшим на вызов медикам осталось лишь констатировать смерть.

Медикам работы не осталось

Местные жители озадачены инцидентом

Полицейские начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "Самоубийство" — согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Взрыв от гранаты раздался в Подольском районе Киева

Напомним, что взрывы этой ночью раздавались также и в Ржищеве Киевской области. К сожалению, из-за прицельного попадания вражеских БПЛА было разрушено несколько зданий местного общежития, погибли и ранены.