Обстріл Запоріжжя: рятувальники завершили розбір завалів (фото)

Один із постраждалих помер у лікарні

У Запоріжжі завершено рятувальні роботи на місці влучення російської ракети до житлової багатоповерхівки.

Як поінформував глава МВС Ігор Клименко, рятувальникам вдалося дістати з-під завалів шістьох людей, а також ліквідувати пожежу у двох багатоповерхівках.

"Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовано, з них 3 дітей. На жаль, одна людина померла в лікарні", — зазначив міністр.

Він також подякував волонтерам, які приєдналися до рятувальників та працівників комунальних служб під час розборів завалів.

Клименко пообіцяв, що всіх причетних до воєнного злочину росіян буде притягнуто до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, ракетного удару по Запоріжжю було завдано ближче до полудня 22 березня. При цьому місцеві жителі запевняють, що чули щонайменше 4 вибухи.

Пізніше у командуванні Повітряних сил повідомили, що удар був зроблений з РСЗВ, ймовірно, "Торнадо-С". Від пуску до влучення проходять секунди, тому сирена спрацювала пізніше.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські загарбники атакували українські міста дронами. Загалом окупанти запустили 21 безпілотник, з яких 16 вдалося знищити.