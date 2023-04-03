В Кривом Роге произошел мощный взрыв в жилом доме: фото и первые подробности

В Кривом Роге взорвалась и загорелась квартира в пятиэтажке. Ранены четыре человека.

Об этом сообщают местные СМИ. Известно, что спасли из дома десять человек, двоих из них доставали с помощью автолестницы. Шестерых удалось вывести по лестнице.

Предварительно причиной пожара в пятиэтажке Центрально-городского района на улице Черняховского стал взрыв газа. По фото видно, что пламя поднималось из квартиры на втором этаже. Спасатели продолжают ликвидацию возгорания.

В момент пожара пламя и дым были видны издалека.

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