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У Кривому Розі стався потужний вибух у житловому будинку: фото та перші подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Дим з вікон Новина оновлена 03 квітня 2023, 08:57
Дим з вікон

В результаті вибуху постраждали четверо людей

В Кривому Розі вибухнула та спалахнула квартира в п’ятиповерхівці. Поранені четверо людей.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Відомо, що врятували з будинку десятьох людей, чотирьох дістали з вікон, двох з них спускали за допомогою автодрабини. Шістьох вдалося вивести сходами.

Попередньо, причиною пожежі у п’ятиповерхівці Центрально-городского районі на вулиці Героїв полку "Азов" (колишня Черняховського) в 29 будинку став вибух газу. По фото видно, що полум’я підіймалося з квартири на другому поверсі. Рятувальники продовжують ліквідацію загоряння.

Вибух у Кривому Розі
Вибух газу Кривий Ріг
Вибух Кривий Ріг 3 квітня

В момент пожежі полум'я та дим було видно здалеку. Інформації про ступінь травм постраждалих наразі немає.

Дим від вибуху Кривий Ріг
Ліквідація пожежі Кривий Ріг
Пожежа Кривий Ріг

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибух газу у Кропивницькому 23 березня. Цей вибух неабияк налякав містян, адже відбувся під час повітряної тривоги. Вибухнуло на шостому поверсі, в результаті постраждала одна людина. Вибух був достатньо потужний — вікна повилітали у квартирах навколо епіцентра детонації. В будинку суттєві руйнування конструкції, в квартирі де стався сам вибух взагалі більше немає балкону та пошкоджені стіни.

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#Вибух #Кривий Ріг