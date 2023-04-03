У Кривому Розі стався потужний вибух у житловому будинку: фото та перші подробиці

В результаті вибуху постраждали четверо людей

В Кривому Розі вибухнула та спалахнула квартира в п’ятиповерхівці. Поранені четверо людей.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Відомо, що врятували з будинку десятьох людей, чотирьох дістали з вікон, двох з них спускали за допомогою автодрабини. Шістьох вдалося вивести сходами.

Попередньо, причиною пожежі у п’ятиповерхівці Центрально-городского районі на вулиці Героїв полку "Азов" (колишня Черняховського) в 29 будинку став вибух газу. По фото видно, що полум’я підіймалося з квартири на другому поверсі. Рятувальники продовжують ліквідацію загоряння.

В момент пожежі полум'я та дим було видно здалеку. Інформації про ступінь травм постраждалих наразі немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв про вибух газу у Кропивницькому 23 березня. Цей вибух неабияк налякав містян, адже відбувся під час повітряної тривоги. Вибухнуло на шостому поверсі, в результаті постраждала одна людина. Вибух був достатньо потужний — вікна повилітали у квартирах навколо епіцентра детонації. В будинку суттєві руйнування конструкції, в квартирі де стався сам вибух взагалі більше немає балкону та пошкоджені стіни.