Зросла кількість дітей, які загинули від удару росіян по Умані

Пошуки ще однієї безвісно зниклої людини тривають

У результаті нічної ракетної атаки окупаційної армії росії по мирному українському місту Умань загинуло вже п'ятеро дітей: два хлопчики і три дівчинки.

Інформацією про те, що кількість жертв на ранок суботи, 29 квітня, зросла, поділився керівник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, зазначивши, що розбір завалів на місці "прильоту" триває дотепер.

Також очільник відомства додав, що безвісти зниклою вважається ще одна людина.

"Умань. В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються", — сказав він.

Так, станом на сьогоднішній день, унаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці в Умані вдалося підтвердити загибель вже 23 жителів будинку. 22 тіла були ідентифіковані криміналістами і слідчими поліції.

Нагадаємо, що у ніч на 28 квітня росія нещадно вдарила ракетами по багатоповерховому житловому будинку, мешканці якого мирно спали. В результаті "прильоту" один з під'їздів повністю обвалився, притиснувши габаритними бетонними плитами невинних жителів. Після того, як трагедія набула розголосу, російська сторона, вже за звичною схемою почала виправдовувати свої дії. Зокрема у пресцентрі міноборони росії заявили, що "груповий ракетний удар було завдано зброєю великої дальності повітряного базування по пунктам тимчасової дислокації підрозділів резерву ЗСУ і всі намічені цілі нібито були успішно ліквідовані.