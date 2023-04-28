Удар по Умані та Дніпру: у шойгу цинічно збрехали про цілі атаки

росіяни розповіли про "міфічний" удар по позиціях ЗСУ

У міноборони росії спробували виправдатися за нічний ракетний удар по Україні, внаслідок якого загинули мирні громадяни.

У повідомленні прес-служби відомства заявили, що "груповий ракетний удар було завдано зброєю великої дальності повітряного базування по пунктами тимчасової дислокації підрозділів резерву ЗСУ".

Окупанти при цьому цинічно додали, що всі цілі були уражені.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок нічного удару по Україні одна з ракет окупантів влучила до житлового будинку в Умані. Станом на 14.30 відомо про 16 загиблих внаслідок теракту росіян. Рятувальна операція на місці трагедії продовжується.

Також уночі були влучення й у Київській області. За даними місцевої влади, вночі над областю збили 11 ворожих ракет і два безпілотники. Також ракетами окупантів було обстріляно Дніпро, де загинули 31-річна жінка та її донька. Під вогнем окупантів опинилися житлові будинки та промислові споруди.

Вранці після атаки в міноборони росії опублікували фотографію з ракетою і фразою "точно в ціль".