Міноборони росії радіє удару по Умані: Єрмак заявив про неадекватність цілої нації
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У росії відзначилися новою дивною заявою на тлі трагедії в Умані.
У міністерстві оборони росії опублікували дивний пост після того, як у ніч на 28 квітня ракети окупантів потрапили по житловому будинку в Умані та забрали життя двох людей у Дніпрі.
Там показали момент запуску ракети та підписали фотографію словами "точно в ціль".
На оприлюднення російського міністерства відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він назвав російську націю "терористами та вбивцями".
"Мінубивства рф радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивць", — написав він.
У мережі активно обговорюють публікацію російського відомства. Як написав відомий український журналіст та блогер Денис Казанський, росія навмисно б’є по житлових будинках в Україні і потім цим пишається.
"Я ж говорю — удари по житлових будинках не помилка. Вони роблять це спеціально і пишаються цим. В Умані на даний момент вже 10 загиблих. У тому числі дві дитини. У російського міністерства вбивств це називається "точно в ціль", — пише він..
У коментарях користувачі пишуть, що у росіян немає нічого святого.
Станом на 12:00 28 квітня, внаслідок влучення ракети до житлового будинку в Умані загинули 11 людей.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в результаті останнього ракетного удару також були попадання і в Київську область, а в Дніпрі ракета росіян забрала життя матері та її 3-річної доньки.