Міноборони росії радіє удару по Умані: Єрмак заявив про неадекватність цілої нації

У росії відзначилися новою дивною заявою на тлі трагедії в Умані.

У міністерстві оборони росії опублікували дивний пост після того, як у ніч на 28 квітня ракети окупантів потрапили по житловому будинку в Умані та забрали життя двох людей у Дніпрі.

Там показали момент запуску ракети та підписали фотографію словами "точно в ціль".

На оприлюднення російського міністерства відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він назвав російську націю "терористами та вбивцями".

"Мінубивства рф радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивць", — написав він.

У мережі активно обговорюють публікацію російського відомства. Як написав відомий український журналіст та блогер Денис Казанський, росія навмисно б’є по житлових будинках в Україні і потім цим пишається.

"Я ж говорю — удари по житлових будинках не помилка. Вони роблять це спеціально і пишаються цим. В Умані на даний момент вже 10 загиблих. У тому числі дві дитини. У російського міністерства вбивств це називається "точно в ціль", — пише він..

У коментарях користувачі пишуть, що у росіян немає нічого святого.

Станом на 12:00 28 квітня, внаслідок влучення ракети до житлового будинку в Умані загинули 11 людей.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в результаті останнього ракетного удару також були попадання і в Київську область, а в Дніпрі ракета росіян забрала життя матері та її 3-річної доньки.