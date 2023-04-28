Росіяни атакували Умань ракетами: є приліт у житлову багатоповерхівку (фото, відео) - ОНОВЛЕНО

Частини будинку більше немає — замість неї зіяє діра

Нічна ракетна атака окупантів не завершилася вибухами у Дніпрі та Києві. За численними повідомленнями у мережі, трагедія цієї ночі сталася і на Черкащині — в Умані зафіксували пряме влучання у житлову дев'ятиповерхівку.

Як повідомила в ефірі національного телемарафону начальниця пресслужби поліції Черкаини Зоя Вовк, наразі на місці інциденту працюють всі необхідні служби.

6:53 В Уманській гімназії №5 розгорнули оперативний штаб допомоги постраждалим.

6:25. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що поки що відомо про п'ятьох постраждалих після прильоту. Усіх вони госпіталізовані.

Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу, також працюють медики і поліцейські. Про постраждалих і загиблих поки нічого не відомо, дані уточнюються.

Так виглядає зруйнована багатоповерхівка в Умані

Умань на карті

Вибухи чуло чи не все місто — інформація про влучання у багатоповерховий будинок стала відомо вже після п'ятої години ранку. За свідченнями очевидців, після прильоту у будівлі міг обвалитися цілий під'їзд. Триває евакуація місцевих мешканців.

Після влучання ракети сталася пожежа

Приліт підтвердив і очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він повідомив, що крім житлового будинку в Умані також зафіксовано влучання ракети у складські будівлі. Всі служби працюють на місцях. Також чиновник нагадав, що тривога все ще триває, а, отже, варто бути обережними.

"Телеграф" слідкує за інформацію та повідомлятиме всі подробиці, щойно вони стануть відомими.

Нагадаємо, що лишень напередодні російські окупанти влучили у багатоповерховий будинок у Миколаєві. За останніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина і ще 23 отримали поранення.