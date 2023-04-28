Серед загиблих – двоє дітей: ексклюзивні фото та відео з місця трагедії в Умані
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росія завдала ракетного удару по Умані в ніч проти 28 квітня
Внаслідок ракетного удару по Умані загинуло щонайменше 10 осіб, серед яких двоє дітей.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій.
Під завалами можуть залишатися люди.
Як заявив голова Черкаської ОВ Ігор Табурець, рятувальники продовжують розбирати руїни.
"На жаль, вже є десять загиблих. Серед них – двоє 10-річних діток. Працює штаб допомоги потерпілим. Надаємо всю необхідну допомогу ", — зазначив він.
Внаслідок влучення ракети до житлового будинку 18 осіб отримали поранення, з них 11 госпіталізували. Врятовано 17 людей, з них троє дітей.
До ліквідації наслідків трагедії залучено 148 рятувальників та 36 одиниць техніки.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в ході масованої ракетної атаки по українських містах минулої ночі ударів було завдано і по столиці нашої країни та Київської області. Цікаво, що останній масований ракетний удар було здійснено окупантами 51 день тому — 9 березня.