В Умани разбирают завалы, жертв ночной атаки становится все больше: эксклюзивные фото и видео

В ночь на 28 апреля враг нанес ракетный удар по Умани

В результате ракетного удара по Умани погибло минимум 10 человек, разборы завалов на месте трагедии продолжаются с ночи.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

По нашей информации, под завалами нашли тело еще одного ребенка.

В соседних домах взрывной волной повыбивало окна.

К разборам завалов присоединились местные жители.

По ловам главы МВД Игоря Клименко, в результате удара уничтожены 27 квартир, повреждены 33 авто.

"В этом подъезде предварительно проживало, было зарегистрировано, 109 человек. Уничтожено полностью из 46 квартир – 27. Спасатели делают все, чтобы как можно скорее разобрать завалы для того, чтобы мы были уверены, что там нет уже людей. Чтобы разобрать все завалы надо "минимум одни сутки", — сказал он.

На месте трагедии остаются родственники тех, кто может оставаться под завалами. Матери в надежде ожидают, что их дети живы.

По информации местных властей, в городе объявили трехдневный траур.

"Все торжественные и праздничные мероприятия в городе отменены. Объявлен 3-дневный траур по погибшим. Все службы работают в усиленном режиме", — пишут в горсовете Умани.

По данным ГСЧС, по состоянию на 10:10 погибли 10 человек (из них 1 ребенок 2013 года рождения), пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них трое детей).

"Развернуто 2 пункта оказания помощи населению. Для оказания психологической помощи гражданам привлечены 3 психолога ГСЧС. На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. К работам от ГСЧС привлечены 148 человек и 36 ед. техники, в том числе 2 кинологических расчета", — пишут в ведомстве.

Фото и видео: Юлия Закирова, "Телеграф"

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