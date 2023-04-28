Россияне атаковали Умань ракетами: есть прилет в жилую многоэтажку (фото, видео) - ОБНОВЛЕНО

Части дома больше нет — вместо нее сияет дыра

Ночная ракетная атака кафиров не завершилась взрывами в Днепре и Киеве. По многочисленным сообщениям в сети, трагедия этой ночью произошла и в Черкасской области — в Умани зафиксировали прямое попадание в жилую девятиэтажку.

Как сообщила в эфире национального телемарафона начальница прессслужбы полиции Черкассы Зоя Вовк, сейчас на месте инцидента работают все необходимые службы.

UPD от 6:25. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что пока известно о пяти пострадавших после прилета. Все они госпитализированы.

Спасатели пытаются ликвидировать пожар, также работают медики и полицейские. О пострадавших и погибших пока ничего не известно, данные уточняются.

Так выглядит разрушенная многоэтажка в Киеве

Умань на карте

Взрывы слышали почти весь город — информация о попадании в многоэтажный дом стала известна уже после пяти часов утра. По свидетельствам очевидцев, из-за прилета в здании мог обрушиться целый подъезд. Идет эвакуация местных жителей.

После попадания ракеты произошел пожар

Прилет подтвердил и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он сообщил, что помимо жилого дома в Умани также зафиксировано попадание ракеты в складские здания. Все службы трудятся на местах. Также чиновник напомнил, что тревога все еще продолжается, а значит, следует быть осторожными.

"Телеграф" следит за информацией и будет сообщать все подробности, как только они станут известны.

Напомним, что только накануне российские оккупанты попали в многоэтажный дом в Николаеве. По последним данным, в результате атаки погиб один человек и еще 23 получили ранения.