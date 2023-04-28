"Попали туда, куда надо": россияне радуются ракетному удару по Умани

Россияне в социальных сетях цинично радуются смертям мирных людей в Умани, которые погибли в результате ракетного обстрела

После совершенного оккупантами ракетного обстрела Умани в ночь на 28 апреля, где было зафиксировано прямое попадание в жилой девятиэтажный дом, россияне в сети в очередной раз показывают свое истинное лицо. Как известно, лучшая защита — нападение, чем и занимаются россияне, утверждая, что это украинские защитники сами же обстреливают города с целью обвинить рф.

Все социальные сети сейчас буквально гудят о страшном ночном происшествии в Умани, которое стало очередным военным преступлением россии. Сотни постов со словами соболезнований и фотографиями с места происшествия, на которые невозможно взглянуть без слез, чередуются с циничными высказываниями россиян.

На просторах интернета уже можно встретить комментарии о том, что Украина якобы "сама себя обстреливает". Впрочем, россияне не стараются придумать что-то новое и после каждого ракетного удара по украинским городам пишут одно и то же.

Вместе с тем можно увидеть комментарии о работе ПВО, которые также прекрасно отражают всю суть граждан россии.

Что примечательно, крупные пропагандистские российские Telegram-каналы трусливо молчат об обстреле Умани, делая вид, что его и вовсе не было. Лишь некоторые россияне пробираются в комментарии под материалами об этой ужасной трагедии в соцсетях и оставляют свое "важное" мнение.

Напомним, после ракетного удара по Умани с ночи продолжаются разборы завалов. На данный момент уже известно о 10 погибших. "Телеграф" публикует эксклюзивные фото и видео с места событий.