"Влучили туди, куди треба": росіяни радіють ракетному удару по Умані

Росіяни в соціальних мережах цинічно радіють смертям мирних людей в Умані, які загинули внаслідок ракетного обстрілу

Після скоєного окупантами ракетного обстрілу Умані в ніч проти 28 квітня, де було зафіксовано пряме попадання у житловий дев’ятиповерховий будинок, росіяни в мережі вкотре показують своє справжнє обличчя. Як відомо, найкращий захист — напад, чим і займаються росіяни, стверджуючи, що це українські захисники самі обстрілюють міста з метою звинуватити рф.

Всі соціальні мережі зараз буквально гудуть про страшну нічну подію в Умані, яка стала черговим воєнним злочином росії. Сотні постів зі словами співчуттів та фотографіями з місця події, на які неможливо поглянути без сліз, чергуються з цинічними висловлюваннями росіян.

На просторах інтернету вже можна зустріти коментарі про те, що Україна нібито сама себе обстрілює. Втім, росіяни не намагаються вигадати щось нове і після кожного ракетного удару по українським містам пишуть одне й те саме.

Разом з тим, можна побачити коментарі про роботу ППО, які також чудово відображають всю сутність громадян росії.

Що примітно, великі пропагандистські російські Telegram-канали боягузливо мовчать про обстріл Умані, вдаючи, що його взагалі не було. Лише деякі росіяни пробираються в коментарі під матеріалами про цю жахливу подію в соцмережах і залишають свою "важливу" думку.

Нагадаємо, після ракетного удару по Умані з ночі продовжуються розбори завалів. Наразі вже відомо про 10 загиблих. "Телеграф" публікує ексклюзивні фото та відео з місця подій.