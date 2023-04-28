В Умані розбирають завали, жертв нічної атаки стає дедалі більше: ексклюзивні фото та відео

У ніч на 28 квітня ворог завдав ракетного удару по Умані

Внаслідок ракетного удару по Умані загинуло щонайменше 10 людей, розбори завалів на місці трагедії продовжуються з ночі.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій.

За нашою інформацією, під завалами знайшли тіло ще однієї дитини.

У сусідніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна.

До розбирання завалів приєдналися місцеві жителі.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, в результаті удару знищено 27 квартир, пошкоджено 33 авто.

"У цьому під’їзді попередньо проживало, було зареєстровано, 109 осіб. Знищено повністю з 46 квартир – 27. Рятувальники роблять все, щоб якнайшвидше розібрати завали для того, щоб ми були впевнені, що там уже немає людей. Щоб розібрати всі завали треба "мінімум одну добу", — сказав він.

На місці трагедії залишаються родичі тих, хто може залишатись під завалами. Матері сподіваються, що їхні діти живі.

За інформацією місцевої влади, у місті оголосили триденну жалобу.

"Усі урочисті та святкові заходи у місті скасовано. Оголошено 3-денну жалобу за загиблими. Усі служби працюють у посиленому режимі", — пишуть у міськраді Умані.

За даними ДСНС, станом на 10:10 загинуло 10 осіб (з них 1 дитина 2013 року народження), постраждали 18 осіб (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).

"Розгорнуто 2 пункти надання допомоги населенню. Для надання психологічної допомоги громадянам залучено 3 психологи ДСНС. На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. До робіт від ДСНС залучено 148 осіб та 36 од. техніки, у тому числі 2 кінологічних" — пишуть у відомстві.

Фото та відео: Юлія Закірова, "Телеграф"

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