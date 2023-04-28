Ракетний удар по Дніпру: ракети завдали багато руйнувань, є жертви (фото)

Окрім будинку, постраждало також і кілька інфраструктурних об'єктів

Ніч на 27 квітня стала неспокійною для жителів багатьох регіонів України. Зокрема, кілька ворожих снарядів наробили немало лиха у Дніпрі. За даними очільника ОВА Сергія Лисака, у місті постраждало четверо осіб, ще двоє загинули.

Деталі чиновник оприлюднив у власному Telegram-каналі. Слід зазначити, що військовим із повітряного командування "Схід" вночі вдалося успішно знешкодити аж сім крилатих ракет, котрі ворог випустив по Дніпру.

На жаль, один зі снарядів, який не вдалося збити, влучив у приватний житловий будинок. Внаслідок цього загинуло двоє осіб — 31-річна жінка та її дворічна дитина. Ще троє осіб постраждали.

Наслідки прильоту по будинку

"58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно", — зазначив Сергій Лисак.

Також внаслідок російського обстрілу постраждала 70-річна жінка — їй дісталося внаслідок влучання у місцеву будівельну базу, де почалася пожежа. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 400 квадратних метрів.

Руйнувань у Дніпрі багато

Пожежу було видно здалеку

Крім цього, російські ракети також влучили і на територію приватного підприємства. Серед наслідків — ще одна пожежа, котра завдала чималих руйнувань. Її вже вдалося оперативно загасити.

Дісталося й автівкам

Рятувальники працюють на місці влучань

Наслідки російської атаки

Також Лисак додав, що крім ракетного удару, Дніпропетровщині вночі також дісталося і з артилерії. Зокрема обстрілювалася Чернвоногригорівська громада на Нікопольщині. На щастя, без постраждалих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вночі також стався приліт у багатоповерхівку в Умані. Уже відомо про мінімум трьох загиблих.

Крім цього ми писали про наслідки ворожого обстрілу для Київської області, де уламки ракети пошкодили житловий будинок.