Ракетный удар по Умани: момент попадания ракеты в дом попал на видео

Среди жертв есть дети

В результате ночной ракетной атаки одна из ракет попала в многоэтажное здание в Умани. Число погибших уже возросло до 10, завалы продолжают разбирать.

В сети показали видео рокового момента, когда ракета попадает в жилой дом. Видно, что на спальный микрорайон рухнули две ракеты. Ролик сняли очевидцы, сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко. После попадания ракет поднялись немалые облака пламени и пыли.

Напомним, что в результате попадания ракеты в многоэтажке фактически уничтожен один из подъездов. В частности, полностью уничтожено 27 квартир из 46. Всего здесь проживало около 109 человек. Сейчас известно о двух погибших детях — обоих по 10 лет.

Также очевидцы сняли место происшествия сразу после попадания ракеты. Дом охвачен огнем, пламя пытаются погасить спасатели, которые только что съезжаются в зону взрыва. У автора видео слышен плач от увиденного.

Напомним, что ракетный удар произошел ночью с 27 на 28 апреля. Эту ракетную атаку президент Зеленский назвал типичным почерком российских террористов.

Кроме Умани есть погибшие и в Днепре. Там враг попал в частный дом, где погибли мать и 2-летняя дочь. А вот на Киевщине, несмотря на поврежденную многоэтажку, обошлось без жертв.