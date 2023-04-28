Среди погибших — двое детей: эксклюзивные фото и видео с места трагедии в Умани

россия нанесла ракетный удар по Умани в ночь на 28 апреля

В результате ракетного удара по Умани погибло минимум 10 человек, среди которых — двое детей.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Фото: Евгений Завгородний

Фото: Евгений Завгородний

Фото: Евгений Завгородний

Фото: Евгений Завгородний

Под завалами еще могут оставаться люди.

Фото: Евгений Завгородний

Фото: Евгений Завгородний

Фото: Евгений Завгородний

Фото: Евгений Завгородний

Как заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, спасатели продолжают разбирать развалины.

"К сожалению, уже есть десять погибших. Среди них – двое 10-летних деток. Работает штаб помощи потерпевшим. Оказываем всю необходимую помощь", — отметил он.

Видео: Ян Доброносов

В результате попадания ракеты в жилой дом 18 человек получили ранения, из них 11 госпитализировали. Спасены 17 человек, из них трое детей.

К ликвидации последствий трагедии привлечены 148 спасателей и 36 единиц техники.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе массированной ракетной атаки по украинским городам минувшей ночью удары были нанесены и по столице нашей страны и Киевской области. Интересно, что последний массированный ракетный удар был совершен оккупантами 51 день назад — 9 марта.