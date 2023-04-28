Ночная ракетная атака: на Киевщине также пострадал многоэтажный дом (фото и видео)

Известно о двух травмированных

Российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по украинским городам этой ночью после продолжительной паузы в 51 день. В частности, удары были нанесены и по столице нашей страны и Киевской области. Стали известны некоторые подробности происшествия.

Так, обстрел Киева был произведен из самолетов стратегической авиации. Предварительно, в районе воздушного пространства столицы было уничтожено 11 крылатых ракет, а также сбиты еще два БПЛА. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксирован. Информация проверяется и уточняется", — говорится в сообщении.

В то же время мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил информацию о том, что над столицей было сбито 11 ракет и двух беспилотников.

В социальных сетях появились первые фотографии и видео последствий ракетных ударов. На одну из многоэтажек, предварительно, упал обломок ракеты.

На опубликованных кадрах видно, что в нескольких квартирах многоэтажки начался пожар.

Как сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, жилые дома были повреждены в частности в городе Украинка на Киевщине. На данный момент известно о двух травмированных.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко на своей странице в Facebook написал о том, что ночная ракетная атака по Киевщине сегодняшней ночью длилась более двух часов. К счастью, все вражеские цели были уничтожены. Однако в городе Украинка в результате падения обломков российской ракеты есть попадание в многоэтажное здание. В результате травмирован ребенок.

"В результате повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пожар удалось локализовать в 5:30. Пострадал ребенок – девочку доставили в Охматдет. На месте работают все соответствующие службы. Людям оказывается необходимая помощь", — сообщил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 28 апреля российские захватчики атаковали ракетами Умань. Одна из ракет попала в жилой дом.