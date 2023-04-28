"Типичный почерк российских террористов": у Зеленского отреагировали на прилет в Умани

Захватчики подло совершили ракетный обстрел, пока мирные граждане спали

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал ночную атаку российских оккупантов по городу Умань, где одна из вражеских ракет прилетела прямо в жилой дом, снеся часть здания.

Он подчеркнул, что ракетный обстрел произвели тогда, когда гражданские люди спали, а это — типичный почерк российских террористов. Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

"Это Умань. Ничтожные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие… Предварительно 21 ракета из 23, которыми били по Украине, была сбита. Должны перекрыть кислород россиянам. Санкции должны касаться тех стран, которые помогают россии покупать западные чипы для производства ракет в обход ограничений", — отметил он.

Вместе с тем Андрей Ермак опубликовал видео с места происшествия, снятое после попадания ракеты в дом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 28 апреля российские оккупанты после длительной паузы совершили очередную ракетную атаку по украинским городам. Под ударом оказались Киевщина, Умань и Днепр. В Киевской области, по предварительной информации, обломки ракеты упали на многоэтажный дом, в результате чего начался пожар.