Ракетный удар по Умани: количество пострадавших выросло, уже есть погибшие

Работы у спасателей и медиков очень много

Ночная ракетная атака на Умань стала настоящим ужасом для местных жителей. В результате прилета в многоэтажку обрушился один из подъездов, продолжается разбор завалов и поиск пострадавших. По данным главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, по состоянию на 7:17 было известно уже о трех погибших. Число пострадавших также возросло.

Свежие данные он сообщил в своем Telegram-канале. Чиновник также подчеркнул, что поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

"По информации на эту минуту, российские ракеты унесли жизни трех человек. Еще восемь — травмированы", - отметил Табурец.

Стоит добавить, что первоначально сообщалось о пяти травмированных, данных о летальных исходах не было.

Впрочем, учитывая масштабы атаки, очевидно следует ожидать увеличения количества жертв очередного акта российской агрессии.

К слову, жители пострадавшего дома уже показали последствия удара по видео. Женщина, снимавшая ролик, призналась, что не ожидала подобного, и рассказала о том, что произошло с их квартирой по прилету.

Также "Телеграф" писал, что этой ночью взрывы слышали жители Киева и Днепра. По данным мэра Днепра Бориса Филатова, россияне убили в городе молодую женщину и трехлетнего ребенка.