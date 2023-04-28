Ракетный удар по Днепру унес жизни женщины и маленького ребенка: детали
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Под удар попали обычные гражданские
В результате ночной ракетной атаки российских оккупантов в Днепре погибли несколько гражданских лиц. По данным мэра города Бориса Филатова, вражеская ракета унесла жизни молодой женщины и маленького ребенка.
Об этом чиновник сообщил в собственном Telegram-канале. Дополнительных деталей Филатов не раскрыл, призвав дождаться данных от военно-гражданской администрации.
"Полночи не сплю. "Высокоточные" пид***сы снова убили в Днепре гражданских людей", — не подбирая выражений, написал мэр Днепра.
По его словам, российский снаряд унес жизни молодой женщины и трехлетнего ребенка. При каких обстоятельствах произошла трагедия, не сообщается.
Информации от Днепровской ОВА пока не поступало.
Отметим, что в это же время в Умани Черкасской области продолжаются спасательные работы на месте утреннего прилета. Как известно, российская ракета попала в девятиэтажку. Один из подъездов дома полностью обрушился, начался пожар. На месте уже работают все необходимые службы. Еще один снаряд разрушил часть складских помещений в городе.