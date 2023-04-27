Удар "Калибрами" по Николаеву: количество раненых серьезно возросло (фото, видео)

На месте трагедии продолжают работать все необходимые службы

Ночь на 27 апреля была очень тяжелой для Николаева – россияне ударили по городу несколькими ракетами типа "Калибр". Как сообщила представитель Центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, на утро количество раненых в результате прилета возросло до 23 человек.

Больше деталей она сообщила при прямом включении в национальном телемарафоне. Гуменюк подтвердила данные по атаке "Калибрамы" и подчеркнула, что первоначально снаряды направили за весьма непростой траекторией.

"Калибры" были направлены по сложной траектории — это и использование особенностей ландшафтной местности, и изменения траектории в воздухе", — отметила она.

В то же время "Суспільне" со ссылкой на прессслужбу Николаевской ОВА сообщает, что в настоящее время насчитывается только 20 раненых в результате ночного прилета.

Из-за того, что ракеты высокоточны, их пуски довольно трудно отследить. Это подчеркнули в и мониторинговом Telegram-канале "Николаевский Ванек": мол, изначально снаряды могли быть лететь довольно низко из-за пусков с подводных ракетоносителей.

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В общей сложности по городу выпустили по меньшей мере 4 "Калибра". Кроме жилой многоэтажки есть разрушения еще в двух частных домах, а также одном из исторических зданий Николаева, к счастью, пустующем.

Прилет в историческое здание Николаева

Спасатели оперативно начали гасить пожар

Однако в результате спасательных работ количество раненых возросло до 23 человек. Изначально сообщалось о 15. Число погибших остается неизменным – 1 человек.

Стоит отметить, что россиян без "ответа" не оставили – рано утром 27 апреля в оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Вполне вероятно, что партизаны могли покушаться на кого-то из гауляйтеров.