В Мелитополе утром прогремел мощный взрыв: первые подробности

Утром 27 апреля в Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе ранним утром 27 апреля прогремел взрыв. Как пишут местные паблики, что взрыв был в районе дома 67 по улице Героев Украины.

В этом направлении мчался кортеж из скорых, полиции, пожарной, о пострадавших пока не сообщается.

"Примерно, в 4.00 были слышны автоматные очереди. Подробности по утреннему взрыву, продолжаем выяснять. Примерно, в 5.20 прогремел взрыв. По характеру звука похоже на подрыв", — говорится в сообщении.

Информацию о взрыве подтвердил и мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, "хлопок" прозвучал в центре города.

"Нетихое утро в Мелитополе. Одиночный взрыв слышен в самом центре города. Что в этот раз взрывается у оккупантов, выясняем", — написал он.

Оккупационная администрация Мелитополя подтвердила, что в 5:15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома по ул. Кирова прогремел взрыв. Оккупанты также подтвердили предварительную информацию о том, что сработало самодельное взрывное устройство.По их данным пострадал один человек.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Николаев подвергся ракетному обстрелу со стороны россиян. По предварительной информации, повреждения получила одна из многоэтажек, а под завалами могут быть люди.

Также ранее мы писали, что на днях оккупанты обстреляли Купянск (Харьковская область) и попали в местный краеведческий музей. К сожалению, без жертв не обошлось.