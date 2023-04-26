Снова скандал? Журналисты сравнили, почем закупают продукты ГУР и Минобороны

Ряд продуктов значительно отличаются в цене

Главное управление разведки закупает некоторые продукты дешевле, нежели Министерство обороны Украины, которое ранее уже попадало в скандал из-за закупок еды для тыловых частей по завышенным ценам.

Об этом пишет издание "Наші гроші" ссылаясь на закупочные цены, опубликованные на портале Prozorro.

Так, воинская часть А1225, являющаяся частью обеспечения ГУР МО, обнародовала отчеты о закупках продовольствия, обмундирования и автозапчастей на 16 млн гривен. Журналисты сравнили их с ценами на продукты, содержащимися в уже "исправленных" и сниженных контрактах Минобороны.

Таким образом было известно, что ГУР закупило минтай по цене 69 гривен за килограмм, а Минобороны — по 120. Рис "гуровцы" сумели купить по цене даже дешевле, чем в розничных магазинах — по 26 грн/кг. Тем временем Министерства обороны тратит на этот продукт 59 грн за килограмм. С ценниками на морковь вышла подобная ситуация, так как ГУР закупил ее по 12 грн, а МО — по 18.

"Будет очень интересно узнать, почем ведомство Резникова покупало и покупает во время вторжения ботинки с высокими берцами типа В. ГУР купило их по 2044 грн", — говорится в материале.

Фото - Наші гроші

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в январе Минобороны угодило в крупный скандал из-за закупок продуктов по завышенным ценам. К примеру, ведомство закупало картофель по 22 грн, хотя в крупных супермаркетах его можно было купить по 8-9 грн, курятину покупали по 120 гривен, вместо 80, а за одно яйцо в Министерстве определили цену в 17 гривен, хотя в магазинах его можно купить по 7. На фоне этого скандала сразу у трех топ-чиновников начались крупные проблемы, им было сообщено о подозрении. Их подозревают в растрате государственных средств.