Укр

Россияне ударили по Купянску: попали в музей, под завалами люди, много раненых (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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оккупанты попали в здание музея Новость обновлена 25 апреля 2023, 09:47
оккупанты попали в здание музея. Фото Коллаж "Телеграфа"

Под завалами все еще могут находиться другие пострадавшие

Утром 25 апреля российские захватчики произвели обстрел города Купянск Харьковской области. По предварительным данным, вражеские снаряды попали в местный музей. Уже известно о по меньшей мере пятерых раненых.

Подробности сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Теги:
#Харьковская область #Обстрел #Раненые #Купянск