Россияне ударили по Купянску: попали в музей, под завалами люди, много раненых (видео)
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Под завалами все еще могут находиться другие пострадавшие
Утром 25 апреля российские захватчики произвели обстрел города Купянск Харьковской области. По предварительным данным, вражеские снаряды попали в местный музей. Уже известно о по меньшей мере пятерых раненых.
Подробности сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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