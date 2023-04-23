Нет забора и стекол, крыша упала: в Сети показали последствия обстрела Харьковщины (фото)

Повреждения получили автомобили и окрестные дома

Вечером в субботу, 22 апреля, российский враг обстрелял Харьковщину ракетами С-300. В областном центре раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что с территории РФ обстреляли Харьков и Харьковский район – зафиксировано не менее пяти прилетов. На месте одного из них начался пожар.

Одна из ракет попала в здание в селе Котляры Харьковского района. Оно было уничтожено, повреждения получили автомобили и окрестные дома. "Суспільне" показало последствия вражеского обстрела.

В репортаже отмечается, что в результате прилета нет больших воронок: их диаметр составляет около трех метров, а глубина – 20-30 сантиметров.

На фото видно, что из-за обстрела РФ в нескольких домах в селе выбило стекла и двери – даже те, что внутри зданий, местами были повреждены крыши. Осколками побили ворота, заборы у нескольких домовладений полностью уничтожены.

"Было попадание, все упало. Ракета упала по соседству, у нас повредило взрывной волной дом, нет забора. Стекла нет. Крыша упала. Слава богу, что все живы. Ребенок напуган. 10 лет", — рассказала местная жительница.

Один из осколков российской ракеты упал у колонки.

"Окна повыбивало все, двери – даже в ванной. Крыша повредила. Мы все были дома. Не спалось, все были в кухне. Кухня у нас не повреждена, немного двери деформированы. Дети маленькие, они не поняли, что произошло. Мальчику – полтора., девочке – 2,7 года», – рассказывает вторая очевидица.

Напомним, что в ночь на 21 апреля россияне нанесли масштабный удар с помощью БПЛА, атаке подверглись Киевская, Полтавская, Харьковская и ряд других областей.