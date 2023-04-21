Россияне ночью устроили массированную атаку "шахедами": где в Украине гремели взрывы (обновлено)

За ночь по Украине объявляли несколько раз воздушные тревоги

Враг берет за привычку устраивать украинцам бессонные ночи. После недавнего удара БПЛА по Одессе россияне решили атаковать "шахедами" и другие регионы Украины в ночь на 21 апреля. В частности, взрывы слышали, по меньшей мере, жители Киевщины, Полтавщины, Харьковщины и ряда других областей.

"Телеграф" решил собрать известную информацию в одном материале. Обслуживаемся некоторыми уже известными данными от местных муниципалитетов, а также информацией из Telegram-каналов.

UPD от 7:15. По данным Генштаба ВСУ, этой ночью россияне запустили по Украине по меньшей мере 10 "шахедов", восемь из которых были успешно уничтожены. Впрочем, информация уточняется, поэтому конечное количество вражеских "птичек" может измениться. Также военные добавили, что за минувшие сутки оккупанты нанесли 23 авиаудара и совершили 49 обстрелов из РСЗО. Поэтому есть погибшие и раненые гражданские, разрушения мирной инфраструктуры и т.д.

После полуночи вся Украина быстро "покраснела" из-за взлета МиГ-31К на российском аэродроме "Саваслейка". Однако тревога была недостаточно долгой, поэтому большинство украинцев смогли отправиться спать. Однако уже через несколько часов вражеские "шахеды" вошли в воздушное пространство страны и на них открыли охоту наши силы ПВО.

По данным главы Киевской КМВА Сергея Попка, на подлете в столицу было сбито по меньшей мере 8 иранских беспилотников. Чиновник подчеркивает, что, скорее всего, во время атаки враг использовал "шахеды" из новой полученной партии. Сейчас о попадании и жертвах неизвестно, поэтому, вероятно, наша противовоздушная система отработала на все 100%.

Не столь положительно завершился ночной налет БПЛА в Полтавской области. Как сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, в Полтавском районе "шахед" попал в объект гражданской инфраструктуры, в результате чего начался пожар. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. По предварительным данным, человеческих жертв нет.

Также в сети сообщалось о взрывах в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой — работали наши защитники из подразделений сил ПВО. Вероятно, подобная работа проводилась и в других областях, однако пока официальных данных об этом нет.

А пока местные власти анализируют события последней ночи, предлагаем вам прочитать об очередном "хлопке" в Белгороде, который себе устроили сами же россияне. Среди города внезапно образовалась огромная воронка, есть даже несколько пострадавших. Как сообщили позже, один из российских самолетов "случайно" уронил над Белгородом бомбу.