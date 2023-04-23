Немає паркана і скла, дах впав: в Мережі показали наслідки обстрілу Харківщини (фото)

Пошкодження отримали автівки та навколишні будинки

Увечері в суботу, 22 квітня, російський ворог обстріляв Харківщину ракетами С-300. В обласному центрі пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що з території РФ обстріляли Харків та Харківський район – зафіксовано щонайменше пʼять прильотів. На місці одного з них почалася пожежа.

Одна з них влучила в будівлі у селі Котляри Харківського району. Будівлю було знищено, пошкодження отримали автівки та навколишні будинки. "Суспільне" показало наслідки ворожого обстрілу.

У репортажі зазначається, що внаслідок прильоту немає великої вирви: її діаметр складає близько трьох метрів, а глибина – 20-30 сантиметрів.

На фото видно, що через обстріл РФ у кількох будинках у селі повибивало шибки та двері – навіть ті, що всередині будівель, місцями було пошкоджено дахи. Осколками побило ворота, паркани біля декількох домоволодінь повністю знищено.

"Було влучання, все впало. Ракета впала по сусідству, у нас пошкодило вибуховою хвилею будинок, немає паркана. Скла немає. Дах впав. Слава богу, що всі живі. Дитина налякана. 10 років", – розповіла місцева жителька.

Один із осколків російської ракети впав біля колонки.

"Вікна повибивало всі, двері – навіть у ванній. Дах пошкодило. Ми всі були вдома. Не спалося, всі були у кухні. Кухня в нас не пошкоджена, трохи двері деформовані. Діти маленькі, вони не зрозуміли, що сталося. Хлопчику – півтора, дівчинці – 2,7 року", – згадує друга очевидиця.

Нагадаємо, що у ніч на 21 квітня росіяни завдали масштабного удару за допомогою БПЛА, атак зазнали Київська, Полтавська, Харківська та низка інших областей.