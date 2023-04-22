Окупанти вдарили по Харкову ракетами: "прильоти" зафіксовано у трьох районах (фото, відео)

Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300

Увечері 22 квітня Харків і область знову зазнали ракетного удару, внаслідок чого там було зафіксовано щонайменше 5 "прильотів".

Як повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов, за попередньою інформацією противник використав для ударів модифіковані ракети зенітно-ракетного комплексу С-300.

За його словами, у Харкові було зафіксовано приліт об’єктом цивільної інфраструктури, а ще одна ракета впала на території села Котляри. Туди вже направили рятувальників та лікарів.

Тим часом міський голова Ігор Терехов повідомив, що в обласному центрі прильоти було зафіксовано у Новобаварському, Слобідському та Основ’янському районах. У всіх трьох випадках під ударом опинилися об’єкти цивільної інфраструктури.

На місці працюють рятувальники ДСНС, інформації про постраждалих та руйнування поки не надходило.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 21 квітня росіяни завдали масштабного удару за допомогою ударних БПЛА, а атаку зазнали Київська, Полтавська, Харківська та низка інших областей.