Росіяни вдарили по Харкову та області, є прильоти: стали відомі подробиці

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ракетного обстрілу немає

Сьогодні, 15 березня, російські окупанти в черговий раз здійснили ракетну атаку по Харкову та області. Місцеві мешканці почули кілька вибухів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, під час масштабної повітряної тривоги, яка розпочалася в Україні приблизно о 9:45, російські загарбники завдали ракетних ударів по Харківській області, а також по обласному центру. Жителів міста та області попередили про атаку та попросили не залишати укриттів до припинення повітряної тривоги.

"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях!", — написав Синєгубов.

За його словами, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру.

"Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються", — зазначив голова Харківської ОВА.

Мер міста Харків Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі зазначив, що в місці, по якому окупанти завдали удар, немає жодного військового об’єкта.

"У районі місця прильоту – жодного військового чи інфраструктурного об’єкта. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура. У будинках навколо вибило шибки. Про жертв та постраждалих інформація не надходила", — написав міський голова.

Водночас й у місцевих пабліках пишуть про те, що у Харкові пролунало кілька вибухів.

Також було опубліковано перші кадри наслідків ракетних ударів по місту. На фото видно дим після прильоту.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у лютому російські загарбники вдарили ракетами С-300 по самісінькому центру Харкова.