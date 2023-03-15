Россияне ударили по Харькову и области, есть прилеты: стали известны подробности

По предварительной информации, пострадавших в результате ракетного обстрела нет

В среду, 15 марта, российские оккупанты в очередной раз совершили ракетную атаку по Харькову и области. Местные жители услышали несколько взрывов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Так, во время масштабной воздушной тревоги, которая началась в Украине примерно в 9:45, российские захватчики нанесли ракетные удары по Харьковской области, а также по областному центру. Жителей города и области предупредили об атаке и попросили не покидать укрытия до отмены воздушной тревоги.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — написал Синегубов.

По его словам, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру.

"Враг в очередной раз ударил по гражданской инфраструктуре города. Предварительно, без пострадавших. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются", — отметил глава Харьковской ОВА.

Мэр города Харьков Игорь Терехов в своем Telegram-канале отметил, что в месте, по которому оккупанты совершили удар, нет ни одного военного объекта.

"В районе места прилета – ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура. В домах вокруг выбило стекла. О жертвах и пострадавших информация не поступала", — написал городской глава.

В то же время и в местных пабликах пишут о том, что в Харькове прогремело несколько взрывов.

Также были опубликованы первые кадры последствий ракетных ударов по городу. На фото виден дым после "прилета".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в феврале российские захватчики ударили ракетами С-300 по самому центру Харькова.