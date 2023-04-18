Нашествие дикости и невежества. Какие музеи Украины уничтожили оккупанты

В День памятников истории и культуры вспоминаем украинские музеи, которых больше нет

18 апреля – День памятников истории и культуры в Украине. По данным ЮНЕСКО на март 2023 года, в результате вторжения рф пострадали 248 объектов культурного наследия Украины, среди них 21 музей был поврежден, полностью уничтожен или разграблен оккупантами. "Телеграф" напоминает, какие музеи сильнее всего пострадали от рук россиян.

Иванковский историко-краеведческий музей

Русская культура не оставила музею в Иванково никаких шансов

Музей сгорел во время боев за Иванково Киевской области 25-27 февраля 2022 года, после российской бомбардировки. Кроме прочих произведений народного творчества в музее хранились картины Марии Примаченко и ткацкие изделия Анны Верес – не менее знаменитой художницы декоративного искусства.

В неразберихе войны СМИ похоронили все экспонаты, но после освобождения Иванкова от оккупантов в июле стало известно, что сторож музея Анатолий Харитонов и его жена Наталья смогли сорвать решетки с окон горящего музея и, рискую жизнями, вынести 14 полотен Примаченко.

К счастью, когда стало известно о вторжении, часть самых ценных работ сотрудники музея успели спрятать от мародеров – им и в голову не приходило, что русские могут бомбить музей. Иначе бы постарались бы спрятать как можно больше экспонатов. "Спасли старинные вещи – рушники, вышитые сорочки. Там были еще рушники известной мастерицы Анны Верес, а мы о них даже не подумали! Но уже случилось, как случилось", – вспоминает Наталья Харитонова.

Спасенные работы Примаченко на выставке в Киеве

От музея остались только обугленные стены. А вытащенные из огня работы в сентября 2022 года показали в Киеве на выставке "Мария Примаченко. Спасенное".

Мариупольский художественный музей им. Куинджи

От музея им. Куинджи остались только воспоминания и фотографии

21 марта 2022 года российские бомбы уничтожили Государственный художественный музей имени Куинджи в Мариуполе. Он размещался в прекрасном доме в стиле модерн, построенном в начале ХХ века. В изначально жилом доме работала библиотека, затем здесь размещались архив и аптечный склад, а после реконструкции в 2010 году здесь открыли музей. Его фонд насчитывал порядка 2 тыс экспонатов, учитывая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры.

Когда в старинное красивое здание прилетела бомба, оригиналов картин Архипа Куинджи, в чью честь назвали музей, в экспозиции не было. Но в огне погибли полотна других выдающихся украинских живописцев — Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Николая Дубовского, Михаила Дерегуса и других.

Мариупольский краеведческий музей также был почти полностью уничтожен бомбардировками, многие экспонаты частично или полностью сгорели. А Краеведческий музей в Мелитополе оккупанты попросту разграбили, в том числе пропало и знаменитое скифское золото. Всего из украинских музеев на оккупированных территориях оккупанты вывезли в оккупированный Донецк более 2 тыс уникальных экспонатов, и об их дальнейшей судьбе ничего не известно.

Литературно-мемориальный музей Григория Сковороды

Сгорели все экспонаты ...кроме нескольких личных вещей, принадлежавших Сковороде.

В ночь с 6 на 7 мая 2022 года ракета "Искандер", заправленная жидким топливом, ударила по Литературно-мемориальному музею Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Музей располагался в имении помещиков Ковалевских, построенном в XVIII веке, до войны его посещали тысячи туристов.

По злой иронии истории, это произошло в год трехсотлетия со дня рождения выдающегося украинского философа. В отчете минубийства рф заявлялось об авиаударе по "Сковородниково" (так в документах), в результате которого был успешно поражен "пункт управления" ВСУ.

"Это было в 22:45. Я готовилась ко сну, прозвучал сильный удар, стены и двери в доме задрожали. Поняла, что где-то рядом "прилетело", а через минуту дети забежали в дом и сказали, что горит музей. Я живу недалеко от него, метров 300, мы все побежали туда. Однако помещение сгорело, как спичка", – рассказала впоследствии директора музея Наталья Мицай.

В экспозиции музея были представлены рукописи Сковороды, букинистические издания из личной библиотеки философа, его личные вещи. К счастью, самые ценные экспонаты, такие, как скрипка Сковороды, его часы и сундук, в самом начале вторжения удалось надежно спрятать, но все остальные экспонаты сгорели. Но музей подлежит восстановлению, это главное.

Также мы писали о том, что в Бахмуте сгорел единственный на востоке Украины музей писанок.