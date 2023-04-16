Единственный на востоке Украины музей писанок был в Бахмуте. Он сгорел

"Телеграф" рассказывает факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Сегодня в Украине празднуют самый важный среди православных христиан праздник — Пасху и дарят писанки, символы надежды на весеннее возрождение, воскресение и вечную жизнь.

Комната-музей писанок в Бахмуте

Экспозиция музея писанок в Бахмуте

Коллекция таких писанок со всей Украины находилась и в Бахмуте Донецкой области, в единственном на востоке музее писанок. Она насчитывала более тысячи экспонатов. Комната-музей находилась в Народном Доме, создателем музея был писанкарь Дмитрий Денисенко. Писанкарь из Донецкой области проводил мастер-классы для детей в школах городов востока Украины, а с началом полномасштабного вторжения мужчина не эвакуировался из Бахмута, а остался помогать родному городу, сообщает портал Bahmut.in.ua. С августа Бахмут живет без воды и света.

Год назад в школе в Бахмуте еще создавали узоры на писанках с символами этнографических районов Украины

Денисенко помогал детям отвлечься от состояния войны в Центре Несокрушимости, а параллельно еще и преподавал питомцам. Даже когда не было связи, мужчина ездил во Часов Яр и проводил занятия и пытался вести уроки до последнего пытался вести уроки. Когда ситуация обострилась, мастер был вынужден уехать в Краматорск.

Занятия в Пункте Несокрушимости

Творческое наследие мастера осталось в Бахмуте — из музея пытались вывезти часть ценных экспонатов, в том числе и писанки художника. Однако, по дороге машина попала в аварию, о дальнейшей судьбе части изделий неизвестно. В Бахмуте идут адские бои, а в начале апреля появилась информация о пожаре в Народном доме, где и был музей писанок. Здание сгорело.

Как сообщал "Телеграф", в мае 2022 года в селе Сковородиновка на Харьковщине прямым попаданием российской ракеты уничтожен музей Григория Савича Сковороды. Его основали в 1972 году, а само здание построили еще в 18 веке.