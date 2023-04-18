Навала дикості та невігластва. Які музеї України знищили окупанти

У День пам’яток історії та культури згадуємо українські музеї, яких більше не існує

18 квітня – День пам’яток історії та культури в Україні. За даними ЮНЕСКО на березень 2023 року, внаслідок вторгнення росії постраждали 248 об’єктів культурної спадщини України, серед них 21 музей був пошкоджений, повністю знищений або пограбований окупантами. "Телеграф" нагадує, які саме музеї найсильніше постраждали від рук росіян.

Іванківський історико-краєзнавчий музей

Російська культура не залишила музею в Іванкові жодних шансів

Музей згорів під час боїв за Іванково Київської області 25-27 лютого 2022 року, після російського бомбардування. Окрім інших творів народної творчості у музеї зберігалися картини Марії Приймаченко та ткацькі вироби Ганни Верес – не менш славетної художниці декоративного мистецтва.

У безладі війни ЗМІ поховали всі експонати, але після звільнення Іванкова від окупантів у липні стало відомо, що сторож музею Анатолій Харитонов та його дружина Наталія змогли зірвати грати з вікон палаючого музею і, ризикуючи життям, винести 14 полотен Приймаченко.

На щастя, коли стало відомо про вторгнення, частину найцінніших робіт співробітники музею встигли сховати від мародерів – їм і на думку не спадало, що росіяни можуть бомбардувати музей. А інакше б постаралися сховати якнайбільше експонатів. "Врятували старовинні речі – рушники, вишиті сорочки. Там були ще рушники відомої майстрині Ганни Верес, а ми про них навіть не подумали! Але вже сталося, як сталося", – згадує Наталя Харитонова.

Врятовані роботи Приймаченко на виставці у Києві

Від музею залишилися лише обвуглені стіни. А витягнуті з вогню роботи у вересні 2022 року показали у Києві на виставці "Марія Приймаченко. Врятоване".

Маріупольський художній музей ім. Куїнджі

Від музею ім. Куїнджі залишилися тільки спогади та фотографії

21 березня 2022 року російські бомби знищили Державний художній музей імені Куїнджі у Маріуполі. Він розміщувався в чудовому будинку в стилі модерн, побудованому на початку ХХ століття. У житловому будинку працювала бібліотека, потім тут розміщувалися архів та аптечний склад, а після реконструкції у будівлі 2010 році відкрили музей. Його фонд налічував близько 2 тис експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

Коли до старовинної будівлі прилетіла бомба, оригіналів картин Архіпа Куїнджі, на чию честь назвали музей, в експозиції не було. Але у вогні загинули полотна інших видатних українських живописців — Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Миколи Дубовського, Михайла Дерегуса та інших.

Маріупольський краєзнавчий музей також був майже повністю знищений бомбардуванням, багато експонатів частково або повністю згоріли. А Краєзнавчий музей у Мелітополі окупанти просто пограбували, у тому числі пропало й знамените скіфське золото. Всього з українських музеїв на окупованих територіях окупанти вивезли до окупованого Донецька понад 2 тис унікальних експонатів, і про їхню подальшу долю нічого не відомо.

Літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди

Згоріли всі експонати ...крім кількох особистих речей, які належали Сковороді.

У ніч із 6 на 7 травня 2022 року заправлена рідким паливом російська ракета "Іскандер" вдарила по Літературно-меморіальному музею Григорія Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області. Музей розташовувався у маєтку поміщиків Ковалевських, побудованому у XVIII столітті, до війни його відвідували тисячі туристів.

За злою іронією історії, це сталося у рік трьохсотої річниці дня народження видатного українського філософа. У звіті мінубивства росії заявлялося про авіаудар по "Сковородниковому" (так у документах), в результаті якого був успішно вражений "пункт управління" ЗСУ.

"Це було о 22:45. Я готувалася до сну, пролунав сильний удар, стіни та двері в будинку затремтіли. Зрозуміла, що десь поруч "прилетіло", а за хвилину діти забігли до будинку і сказали, що горить музей. Я живу неподалік нього, метрів 300, ми всі побігли туди. Однак приміщення згоріло, як сірник", – розповіла згодом директора музею Наталія Міцай.

В експозиції музею було представлено рукописи Сковороди, букіністичні видання з особистої бібліотеки філософа, його особисті речі. На щастя, найцінніші експонати, такі як скрипка Сковороди, його годинник та скриня, на самому початку вторгнення вдалося надійно сховати, але всі інші експонати згоріли. Втім музей підлягає відновленню, а це головне.

Також ми писали про те, що у Бахмуті згорів єдиний на сході України музей писанок.