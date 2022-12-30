Як росіяни намагаються знищити українську культуру воєнним шляхом

Окупанти спалюють книги, грабують музеї

Серед злочинів, які виявлені на території України внаслідок дій російських окупантів, є й цілеспрямоване знищення культурної спадщини українців. Це проявляється в різних вчинках, як у спалюванні книг, так і в пограбуванні музеїв. Це робиться загарбниками навмисно, аби стерти культурний код нашої нації. Про це повідомив журналіст-оглядач Денис Стаджи, пише видання "Фокус".

Тактично росіяни планували розбити Збройні Сили України та захопити українські міста, а стратегічно розуміли, що треба знищити ще й мову, культуру та сам спосіб мислення українців. Цим вони займаються з найперших днів повномасштабного вторгнення.

Список їхніх злочинів проти культури ще доведеться складати. Ще 15 липня 2022 року, тобто через чотири місяці після початку вторгнення, було зафіксовано 423 злочини. Таке число назвав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Міжнародні організації повинні посилити тиск на Росію, щоб припинити цей тероризм проти української нації. Тільки разом ми зможемо зупинити агресора", — підкреслив він.

Вже на той момент було пошкоджено або зруйновано 128 об'єктів нерухомої культурної спадщини; 147 культових споруд — 136 належать християнським громадам (125 – православним, 10 – протестантам, 2 – католикам), 4 – ісламській, 6 – єврейським громадам; 46 меморіальних пам'яток на честь історичних осіб та подій ХІХ – початку ХХІ ст., 33 музеї та заповідники, 59 культурних центрів, театрів та кінотеатрів, 40 бібліотек. Усе це має місце в 15 регіонах України.

За інформацією проєкту "Листівки з України", який запустили Український інститут та USAID, найбільше кількість пам’яток постраждала в Харківській (96), Донецькій (90), Київській (78) та Чернігівській областях (38). У містах, які були захоплені росіянами, стирається все українське. Таким чином у Маріуполі були зруйновані історичні будівлі на кшталт палацу культури "Молодіжний" та драматичний театр. Там переховувалися від загибелі місцеві мешканці.

Херсон є окремою темою в цій ситуації. Напередодні його звільнення українською армією, росіяни пограбували великі музеї, наприклад, Краєзнавчий та Художній. Там не залишилося майже ніяких експонатів, деякі з них навіть вивозили КамАЗами та автобусами. Загалом тільки з Художнього музею зникло 14 тисяч експонатів.

У даних ЮНЕСКО за листопад йшла мова про щонайменше 213 об’єктів культури в Україні, яким було завдано шкоди. З них: 92 релігійних будинків, 16 музеїв, 77 історичних та/або художніх будинків, 18 пам'ятників та 10 бібліотек.

"Наш висновок – все погано, і далі може стати ще гіршим… Культурна спадщина дуже часто стає "супутньою шкодою" під час воєн, але іноді є мішенню для нападу, оскільки в ній полягає суть самобутності країн", — сказала на брифінгу в Женеві 26 жовтня директор ЮНЕСКО з культури та надзвичайних ситуацій Кріста Піккат.

Матеріал підготовлено за аналізом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.