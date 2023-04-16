Єдиний на сході України музей писанкарства був у Бахмуті. Він згорів

"Телеграф" розповідає факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Сьогодні в Україні святкують найважливіше серед православних християн свято — Великдень та дарують писанки, символи надії на весняне відродження, воскресіння та вічне життя.

Кімната-музей писанкарства у Бахмуті

Експозиція музею писанкарства у Бахмуті

Колекція таких писанок з усієї України знаходилася і в Бахмуті Донецької області, у єдиному на сході музеї писанкарства. Вона налічувала понад тисячу експонатів. Кімната-музей знаходилася у Народному Домі, творцем музею був писанкар Дмитро Денисенко. Писанкар з Донеччини проводив майстер-класи для дітей у школах міст сходу України, а з початком повномасштабного вторгнення чоловік не евакуювався з Бахмута, а залишився допомагати рідному місту, повідомляє портал Bahmut.in.ua. З серпня Бахмут живе без води й світла.

Рік тому у школі в Бахмуті ще створювали візерунки на писанках з символами етнографічних районів України

Денисенко допомагав дітям відволіктися від стану війни у Центрі Незламності, а паралельно ще й викладав вихованцям. Навіть, коли не було зв'язку, чоловік їздив у Часів Яр й проводив заняття та намагався вести уроки до останнього намагався вести уроки. Коли ситуація загострилася, майстер був змушений поїхати до Краматорська.

Заняття у Пункті Незламності

Творчий доробок майстра залишився в Бахмуті — з музею намагалися вивезти частину цінних експонатів, зокрема й писанки митця. Втім, по дорозі машина потрапила в аварію, про подальшу долю частини виробів невідомо. У Бахмуті йдуть пекельні бої, а на початку квітня з'явилася інформація про пожежу в Народному домі, де і був музей писанкарства, будівля згоріла.

Як повідомляв "Телеграф", у травні 2022 року у селі Сковородинівка на Харківщині прямим влучанням російської ракети знищено музей Григорія Саввича Сковороди. Його заснували у 1972 році, а саму будівлю спорудили ще у 18 столітті.