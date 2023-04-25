Росіяни вдарили по Куп'янську: влучили в музей, під завалами люди, багато поранених (відео)

Під завалами все ще можуть знаходитися інші постраждалі

Вранці 25 квітня російські загарбники здійснили обстріл міста Куп'янськ Харківської області. За попередніми даними, ворожі снаряди влучили у місцевий краєзнавчий музей, що додає його до когорти раніше зруйнованих війною пам'яток культури. Вже відомо про щонайменше п'ятьох поранених.

Деталі повідомили очільник Офісу президента Андрій Єрмак та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. На момент обстрілу в будівлі музею знаходилися люди.

Через те, що частина будівлі обвалилися, дехто із постраждалих опинився під завалами. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, однак роботи з деблокування інших осіб ще ведуться. Точна кількість поранених поки невідома.

Олег Синєгубов говорить, що всі поранені — цивільні. Під завалами може знаходитися ще двоє осіб. На місці надзвичайної події вже знаходяться всі відповідні екстрені служби, постраждалим надається необхідна медична допомога.

Слід зазначити, що Куп'янськ знаходиться не так далеко від лінії розмежування, котра все ще проходить через Харківську область.

Куп'янськ Харківської області на карті

Додамо, що останніми днями Харківщина регулярно знаходиться під ворожими обстрілами. 22 квітня окупанти вдарили по обласному центру — було зафіксовано щонайменше три прильоти. Також дісталося й іншим населеним пунктам — особливо приватному сектору.