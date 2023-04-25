В Мелитополе у оккупантов вспышка смертельной болезни — оказались виноваты сами

Российские солдаты рыли окопы и случайно раскопали инфицированный скотомогильник

В Мелитополе Запорожской области, где несколько дней назад прозвучал мощный взрыв в районе локомотивного депо, вспышка сибирской язвы. Оккупанты подцепили инфекцию, когда рыли окопы.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров. По его словам, одно из вражеских подразделений вынуждено поместили на карантин.

Российские солдаты рыли окопы и случайно разрыли скотомогильник, который был заражен сибирской язвой. Вероятно, речь идет о населенном пункте Вознесенка, что в 13 км от Мелитополя. В 2012 году в этом селе уже была вспышка сибирки из-за того, что скот невовремя прививали, а позже прокуратура привлекла в ответственности трех чиновников, которые ненадлежащим образом содержали и обслуживали скотомогильник в этом же селе.

Из-за вспышки сибирской язвы одно подразделение российских оккупантов поместили на карантин, а двух российских солдат сначала отвезли в больницу, но после подтвержденного диагноза увезли в неизвестно направлении.

"Нет, это не эпизод из фильма ужасов – это реалии бытия свинособак на Запорожском направлении… Даже украинская земля оттесняет оккупантов. Хэппи энда им точно не будет", — подытожил глава Мелитополя.

Чем опасна сибирская язва

Сибирская язва — это опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является аэробная бактерия Bacillus anthracis. Вне организма она образует споры, которые могут сохраняться в земле десятки лет. Сибирской язвой болеют многие домашние животные, в том числе крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи и даже северные олени. Человек может заразиться при контакте с инфицированным животным. У больного повышается температура, ухудшается аппетит, а на теле появляются язвы. Не исключен летальный исход, особенно при кишечной, легочной и септической формах болезни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в марте 2022 года российские солдаты окопались в Рыжем лесу, который расположен в зоне отчуждения под Чернобылем. Пыль в этом месте радиоактивная и токсичная, а средств защиты у оккупантов не было.