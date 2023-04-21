Пугают людей стрельбой: оккупанты снимают кино об "освобождении" Мариуполя вместе с известным пропагандистом

Местные обходят место съемок

Российские пропагандисты продолжают устраивать "пляски на костях" в оккупированном Мариуполе. На этот раз они решили начать снимать кино в городе, где все еще сносят разрушенные дома и хоронят погибших в братских могилах.

Как сообщает Telegram-канал Андрющенко Time, пропагандистская лента будет называться "2022" о так называемом "освобождении" Мариуполя. "От Мариупольцев и нормальной мирной жизни", — говорится в сообщении.

Так, 20 апреля мариупольцы слышали стрельбу из пулеметов и автоматов. Как выяснилось, это были съемки фильма. Пока что о самой ленте в сети ничего не известно. На видео, снятом очевидцами, видна российская военная техника и съемочное оборудование.

Как сообщили в Telegram-канале "Мариуполь сейчас", местные пытаются обходить место "боевых действий", поскольку там слышны крики, стрельба, стоят солдаты и танки. Также в фильме будет сниматься пропагандист Семен Пегов, в прошлом году взорвавшийся на мине "Лепесток" и искалечивший ногу. В комментариях люди сетуют, что россияне полностью пренебрегают психологическим состоянием местных жителей. Также просят партизан устроить на съемочной площадке взрыв или уничтожить Семена Пегова, как это сделали с Владленом Татарским.

Напомним, что насаждая собственную "культуру", россияне уничтожают все остальное культурное в оккупированном Мариуполе. К примеру, они разрушили музей мариупольского художника греческого происхождения Архипа Куинджи в пострадавшем городе. Они его ограбили, а произведения вывезли в россию.

Также россияне уничтожили памятник мариупольскому художнику. Хотя он был установлен при советском союзе.