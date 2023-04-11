Чем не угодил? Оккупанты снесли памятник всемирно известному художнику (фото)

Оккупанты продолжают борьбу с культурой

Оккупанты продолжают уничтожать любые воспоминания об Украине на оккупированных территориях и снесли памятник всемирно известному художнику Архипу Куинджи.

Как говорится в сообщении пресс-службы городского совета Мариуполя, монумент был установлен в 1984 году на Греческой площади.

"В оккупированном Мариуполе был демонтирован памятник художнику Архипу Куинджи. Это очередное уничтожение россиянами культурного фонда города", — говорится в сообщении.

Куинджи является украинским художником-пейзажистом греческого происхождения из Мариуполя. Наиболее известен он по картинам вроде "Лунная ночь на Днепре", "Украинская ночь", "Березовая роща", "Красный закат" и другим.

В Мариуполе также находится музей Куинджи, однако в начале вторжения россияне его разграбили, а находившиеся там произведения искусства были вывезены в россию. Всего из музея было украдено около 2000 экспонатов.

Напомним, ранее в сеть попало видео того, во что оккупанты превратили библиотеку одного из колледжей Мариуполя. На кадрах заметно, что помещение было перевернуто с ног на голову, а на стене россияне оставили огромную надпись: "Кто читает — тот лох".