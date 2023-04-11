Чим не догодив? Окупанти знесли пам’ятник всесвітньовідомому художнику (фото)

Окупанти продовжують боротьбу з культурою

Окупанти продовжують знищувати будь-які спогади про Україну на окупованих територіях та знесли пам’ятник всесвітньо відомому художнику Архипу Куїнджі.

Як йдеться у повідомленні пресслужби міської ради Маріуполя, монумент було встановлено у 1984 році на Грецькій площі.

"В окупованому Маріуполі було демонтовано пам’ятник художнику Архипу Куїнджі. Це чергове знищення росіянами культурного фонду міста", — йдеться у повідомленні.

Куїнджі був українським художником-пейзажистом грецького походження з Маріуполя. Найбільш відомий він за картинами на кшталт "Місячна ніч на Дніпрі", "Українська ніч", "Березовий гай", "Червоний захід сонця" та іншим.

У Маріуполі також знаходиться музей Куїнджі, проте на початку вторгнення росіяни його пограбували, а твори мистецтва, що знаходилися там, були вивезені в росію. Загалом із музею було вкрадено близько 2000 експонатів.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапило відео того, на що окупанти перетворили бібліотеку одного з коледжів Маріуполя. На кадрах помітно, що приміщення було перевернуто з ніг на голову, а на стіні росіяни залишили величезний напис: "Хто читає — той лох".