"Хто читає - той лох": на що окупанти перетворили бібліотеку одного з коледжів Маріуполя

Приміщення навчального закладу перебуває у вкрай занедбаному стані

Велика російська культура існує виключно у вигляді руїн. Про це свідчить приміщення бібліотеки в одному з коледжів на території окупованого Маріуполя, де українські захисники не дають колаборантам спокійно спати. Зараз переважна більшість книг там саме російською, однак те, в якому стані вони перебувають, чітко демонструє реальне ставлення окупантів до культури.

Про це у вівторок, 28 лютого, у своєму Telegram повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко, додавши до свого допису кадри зі зруйнованого приміщення бібліотеки. Перше, що впадає в око — стіна, на якій красується величезний напис: "хто читає — той л*х".

"Справжнє ставлення окупантів до культури. Це — приміщення бібліотеки в одному з коледжів Маріуполя на вчора. Більшість книг (точніше абсолютна більшість) — російською. Проте окупанти лише сподобались намалювати "Хто читає, той лох" і забули про це до початку демонтажу.

Потім знов будуть волати про фейки, мабуть. Про те, що це не знищення, а зберігання.

Але — правда вона так. Велика російська культура існує тільки у вигляди руїни.

Такі вони наслідки та відповідь на питання Достоєвського "тварь я земная или право имею…", — написав Андрющенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як нещодавно ЗСУ влаштували потужну "бавовну" в Маріуполі, чим серйозно налякали ворога, який вимушено підняв свою авіацію в небо.