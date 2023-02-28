"Кто читает – тот лох": во что оккупанты превратили библиотеку одного из колледжей Мариуполя

Помещение учебного заведения находится в крайне заброшенном состоянии

"Великая российская культура" существует исключительно в виде руин. Об этом свидетельствует помещение библиотеки в одном из колледжей в оккупированном Мариуполя, где украинские защитники не дают коллаборантам спокойно спать. Сейчас большинство книг там именно на русском, однако то, в каком состоянии они находятся, четко демонстрирует реальное отношение оккупантов к культуре.

Об этом во вторник, 28 февраля, в своем Telegram-канале сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко, добавив в свое сообщение кадры из разрушенного помещения библиотеки. Первое, что бросается в глаза — стена, на которой красуется огромная надпись: "Кто читает — тот лох".

"Это настоящее помещение библиотеки в одном из колледжей Мариуполя на вчера. Большинство книг (точнее абсолютное большинство) — на русском. Однако оккупантам только понравились нарисовать "Кто читает, тот лох" и забыли об этом до начала демонтажа.

Потом снова будут вопеть о фейках, наверное. О том, что это не уничтожение, а хранение.

Но – правда она такова. Великая российская культура существует только в облике руины.

Таковы они, последствия и ответ на вопрос Достоевского "тварь я земная или право имею…", — написал Андрющенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, как недавно ВСУ устроили мощный взрыв в Мариуполе, чем серьезно испугали врага, вынужденно поднявшего свою авиацию в небо.