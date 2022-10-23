На Донбассе ранен российский "военкор" Пегов: что с ним и почему его ранение — это плохо

"Военкора" отвезли в больницу в Донецк

Российский пропагандист Семен Пегов (Wargonzo), которого в рф могут посадить на три года, получил ранение неподалеку от Донецка.

Информация об этом появилась в российских СМИ и пропагандистских телеграм-каналах. По их информации Пегов получил ранение вследствие разрыва противопехотной мины "Лепесток".

Сообщается, что у Пегова открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы, а угрозы для его жизни нет.

В настоящее время он находится в больнице в Донецке.

Стоит отметить, что за несколько часов до ранения Пегов заявил, что находится на фронте в районе Майорска и там же он встретил главаря боевиков "днр" Дениса Пушилина.

Новость о ранении пропагандиста прокомментировал военный обозреватель Александр Коваленко (Злой Одессит), который отметил, что ничего позитивного в этой ситуации нет, поскольку Пегов получил легкое ранение. Благодаря этому он повысит свой статус и на длительное время покинет зону боевых действий, а значит выйдет за зону досягаемости ВСУ.

Как известно Пегов является одним из весьма известных российских пропагандистов, а его телеграм-канал связывают с российскими спецслужбами. Неоднократно распространял фейки, в том числе и о "биолабораториях" НАТО на территории Украины, об участии боевиков ИГИЛ на стороне ВСУ и о применении украинскими войсками фосфорных боеприпасов.

Как сообщалось ранее, во время ночных ударов по Антоновскому мосту 21 октября был ликвидирован российский пропагандист Олег Клоков, который работал на созданном в Херсоне канале "Таврия". При этом не совсем понятно, что он делал на мосту ночью, поскольку в городе действует комендантский час, а переправа для гражданского населения открыта с семи утра и до восьми вечера.