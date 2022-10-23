На Донбасі поранено російського "військора" Пєгова: що з ним і чому його поранення — це погано

"Військкора" відвезли до лікарні до Донецька

Російський пропагандист Семен Пєгов (Wargonzo), якого в росії можуть посадити на три роки, отримав поранення неподалік Донецька.

Інформація про це з’явилася в російських ЗМІ та пропагандистських телеграм-каналах. За їхньою інформацією, Пєгов отримав поранення внаслідок розриву протипіхотної міни "Пелюсток".

Повідомляється, що Пєгов має відкритий перелом двох пальців правої ноги та рвані рани підошовної частини стопи, а загрози для його життя немає.

Наразі він перебуває у лікарні в Донецьку.

Варто зазначити, що за кілька годин до поранення Пєгов заявив, що знаходиться на фронті в районі Майорська і там же він зустрів ватажка бойовиків "днр" Дениса Пушиліна.

Новину про поранення пропагандиста прокоментував військовий оглядач Олександр Коваленко (Злий Одесит), який зазначив, що нічого позитивного в цій ситуації немає, оскільки Пєгов отримав легке поранення. Завдяки цьому він підвищить свій статус і на тривалий час залишить зону бойових дій, а отже, вийде за зону досяжності ЗСУ.

Як відомо, Пєгов є одним з вельми відомих російських пропагандистів, а його телеграм-канал пов’язують із російськими спецслужбами. Неодноразово поширював фейки, у тому числі й про "біолабораторії" НАТО на території України, про участь бойовиків ІДІЛ на боці ЗСУ та застосування українськими військами фосфорних боєприпасів.

Як повідомлялося раніше, під час нічних ударів по Антонівському мосту 21 жовтня було ліквідовано російського пропагандиста Олега Клокова, який працював на створеному в Херсоні каналі "Таврія". При цьому не зовсім зрозуміло, що він робив на мосту вночі, оскільки в місті діє комендантська година, а переправа для цивільного населення відкрита з сьомої ранку і до восьмої вечора.