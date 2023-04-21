Лякають людей стріляниною: окупанти знімають кіно про "звільнення" Маріуполя разом з відомим пропагандистом

Місцеві обходять місце зйомок

Російські пропагандисти продовжують влаштовувати "танці на кістках" в окупованому Маріуполі. Цього разу вони вирішили почати знімати кіно у місті, де досі зносять зруйновані будинки та ховають загиблих у братські могили.

Як повідомляє Telegram-канал Андрющенко Time, пропагандистська стрічка буде називатися "2022" про так зване "звільнення" Маріуполя. "Від Маріупольців та нормального мирного життя", — йдеться у повідомленні.

Так, напередодні 20 квітня маріупольці чули стрілянину з кулеметів і автоматів. Як з’ясувалося, це були зйомки фільму. Поки що про саму стрічку в мережі нічого не відомо. На відео, яке зняли очевидці, видно російську військову техніку та знімальне обладнання.

Як повідомили у Telegram-каналі "Маріуполь зараз", місцеві намагаються обходити місце "бойових дій", оскільки там чутно крики, стріляну, стоять солдати й танки. Також у фільмі зніматиметься пропагандист Семен Пєгов, який торік підірвався на міні "Пелюсток" та скалічив ногу. У коментарях люди нарікають, що росіяни повністю нехтують психологічним станом місцевих мешканців. Також просять партизанів влаштувати на знімальному майданчику вибух чи знищити Семена Пєгова, як це зробили із Владленом Татарським.

Нагадаємо, що насаджуючи власну "культуру", росіяни знищують все інше культурне в окупованому Маріуполі. До прикладу, вони зруйнували музей маріупольського художника грецького походження Архипа Куїнджі у постраждалому місті. Вони його пограбували, а твори вивезли у росію.

Також росіяни знищили пам’ятник маріупольському художнику. Хоча він був встановлений за часів радянського союзу.