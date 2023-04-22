В Мелитополе прогремел мощный взрыв, пишут о больших жертвах среди оккупантов: что известно

Это не первый взрыв в районе локомотивного депо, где оккупанты накапливают свою технику

Рано утром 22 апреля во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Местные жители сообщали о глухом одиночном взрыве, который был слышен в северных районах города.

Об этом сообщил глава Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале. Позже стало известно, что в результате взрыва пострадало много российских оккупантов.

После того, как раздался взрыв, оккупанты направили на место происшествия машины скорой помощи, полицию и пожарную службу. Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, взрыв произошел в районе железнодорожного депо. В результате попадания есть существенные жертвы среди российских солдат. Оккупационные власти пока никак не прокомментировали произошедшее.

Согласно информации из открытых источников локомотивное депо в Мелитополе принимало пассажирские составы из временно оккупированных Бердянска и Энергодара, а также грузовые составы из Волновахи, Энергодара и других районов оккупированной Запорожской и Донецкой областей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на прошлой неделе в Мелитополе также раздался громкий взрыв в районе железной дороги и локомотивного депо. Сообщалось, что именно в этом месте оккупанты накапливают свою технику и обустроили там ремонтную базу.