Привет от мертвеца: в центре Мелитополя "оживили" пропагандиста Татарского (видео)

ликвидированный военкор "ожил" на один день в Мелитополе

В центре оккупированного россиянами Мелитополя на Пасху показали видеопоздравление от ликвидированного российского пропагандиста и военкора Владлена Татарского. Транслировалась запись на большом экране.

Видео с места событий в своем Telegram-канале опубликовал мер Мелитополя Иван Федоров.

В своем обращении ликвидированный оккупант "рассуждает" о смерти и воскресении, а также вежливо намекнул горожанам, что рано или поздно "мы все умрем".

"И однажды мы все воскреснем, в этом благая весть. С нами воскреснут наши командиры моторола, клуни, воха, все остальные, батя. Все воскреснут, все вместе будем в одном строю. В каком мы теле будем, мы не знаем. Но мы точно знаем, что однажды это произойдет", — "сказал" он.

Ранее "Телеграф" писал, что известного пропагандиста ликвидировали 2 апреля в кафе "Стрит-арт" в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия в ему вручили в подарок статуэтку, которая позже сдетонировала. Подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову задержали полицейские. Позже в сети показали, как выглядит смертельный подарок.