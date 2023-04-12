Переименуют далеко не все улицы.

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе местные гауляйтеры продолжают уничтожать все напоминания об Украине, очередная "акция" касается переименования улиц.

В Мелитополе самопровозглашенная власть начинала с зачистки города от национальных флагов и символов, сноса с главной площади памятника Тарасу Шевченко, а теперь завершает, возвращая, улицам старые названия и вводя новые. Этому процессу в городе пытались придать флер "демократичности" – якобы было проведено широкое обсуждение, а свое мнение высказали эксперты и историки. Как отмечала псевдоруководительница местной администрации галина данильченко: "для нас абсолютно неприемлемы такие названия, как, например, "улица имени идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова".

Итогом такой "плодотворной работы" стал "указ", датированный 7 апреля. В документе перечислены все названия "элементов улично-дорожной сети", в том числе улиц, переулков и площадей, и два варианта их названий — старое и новое. В частности, оккупационная "власть" решили оставить названия в честь украинских писателей и исторических личностей, таких как Леся Украинка, Шевченко, Богдан Хмельницкий, Сковорода и Иван Франко.

Многим улицам возвращены старые названия, к примеру улица Гетманская снова стала Ленина, а Героев Украины — Кирова. Или подобраны имена иных "героев" из прошлого. В частности коллаборанты решили, что улица Интеркультурная должна носить имя российской императрицы Екатерины, а улица Донцова — чекиста Павла Судоплатова, который лично принимал участие в ликвидации украинских националистов. К последнему у фейковой власти особый трепет — ранее в городе "палачу Сталина" был установлен бюст и размещена мемориальная доска.

Но останавливаться на возвращении имен прошлого фейковое руководство не стало. И теперь во временно оккупированном городе появятся новые урбанонимы, связанные с современной российской историей. Так улица Независимости переименована в честь ликвидированного в конце 2018 года главаря террористов "днр" Александра Захарченко, а улицу Университетскую назвали в честь пропагандистки Дарьи Дугиной. И в ее случае, как сообщали ранее российские ТГ-каналы это была инициатива общественной палаты РФ. Логика у захватчиков железобетонная – Мелитополь стал одной из последних "точек" на захваченной россиянами территории, которую посетила журналистка перед смертью, чтобы пообщаться с местными жителями и раздать гуманитарку. Странно, что теперь жители города, захваченного россиянами, должны некоторое время (после освобождения города это название продержится недолго) видеть на одной из улиц таблички с именем человека, который этому способствовал, если не прямо, то косвенно, поддерживая путинский режим, так точно.

Кроме того, стену одного из корпусов Таврического государственного агротехнологического университета (его захватили оккупанты, объединили с педунивером и называют МГУ) "украшает" мурал, посвященный коллаборанту Ивану Сушко. "Товарищ" был до прихода россиян тамадой, а при их власти сделал карьеру – стал мэром оккупированной Михайловки, но впоследствии был "ликвидирован".

В планах коллаборантов также установка стелы "Мелитополь – город воинской славы" на центральной площади, для этого откуда была убрана скульптура Тараса Шевченко. Возле Кобзаря горожане традиционно собирались на патриотические акции, так что предатели не смогли забыть об этом и решили провести "зачистку" и изменить значение культового места с использованием нарративов о "великой победе".

Как сообщалось, Дарью Платонову (Дугину) взорвали в автомобиле в Подмосковье поздно вечером 20 августа.

Россияне сразу же начали обвинять в этом убийстве Украину, однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк решительно отверг эти обвинения.

Позже ответственность за взрыв взяли на себя партизаны "Национальной республиканской армии".